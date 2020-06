Bayern-icoon Manuel Neuer is geen fan van “spookwedstrijden” in de Bundesliga, maar ziet ook voordelen: “Alles went”

Bayern München kan zich dinsdagavond voor de achtste keer op rij kampioen van Duitsland maken. Mits een zege tegen laagvlieger Werder Bremen, waaraan zo goed als niemand twijfelt, kan Der Rekordmeister niet meer bijgebeend worden door Borussia Dortmund. Voor Manuel Neuer zou het z’n achtste titel zijn maar voor het eerst na een “spookwedstrijd”.

Landstitel nummer 30. Daar speelt Bayern vanavond voor in Bremen. Met topscorer Robert Lewandowski en assistkoning Thomas Müller tussen de lijnen, maar zonder publiek. Dat is al zo sinds de herstart van de Bundesliga halverwege mei.

Manuel Neuer vindt dat ze het in Duitsland goed hebben aangepakt in coronatijden, maar leuk is wat anders met al die maatregelen.

“We mogen eigenlijk alleen maar naar het stadion, de trainingsvelden en onze woning gaan. We moeten onze sociale afstand houden op vliegtuigen en bussen”, aldus de Duitse nummer één in gesprek met CNN. “We zitten alleen aan tafel tijdens maaltijden en dagen hele tijd mondmaskers, tot we effectief gaan eten. Alle hygiënische maatregelen moeten constant nageleefd worden tot je thuis bent. Maar zelfs dan mogen we niet naar de winkel geven of in een restaurant gaan eten.”

Maar alles went, zo blijkt. “Het vergt een extra inspanning, maar je raakt het op den duur wel gewoon”, zegt Neuer. “Overal ter wereld moeten mensen zich aanpassen en dus werd onze job, voetballen, ook aangepast. En kritiek zal er altijd zijn. Als we nu nog altijd niet gestart waren, zouden er vragen zijn over wanneer we dan wel zouden starten. Ik moet zeggen dat alle spelers met deze situatie voorbeeldig omgaan en we hopen dat dit zo blijft. Ik denk dat de Bundesliga een positief voorbeeld is gebleken voor andere Europese competities. Hopelijk volgen ze ons voorbeeld.”

Foto: EPA-EFE

Communicatie

En dus heeft de 34-jarige doelman advies voor spelers die “spookwedstrijden” tegemoet gaan in Spanje, Engeland en Italië.

“Communiceer heel veel eens je op het veld staat en help elkaar. Er is veel dat je kan doen door gewoon met elkaar te praten. Het is zelfs een gigantisch voordeel dat je kan communiceren en effectief elk woord kan verstaan (lacht).”

Neuer staat ook te popelen om weer aan de slag te gaan in de Champions League, waarbij Bayern al zeker is van een plaats in de kwartfinale. De Duitse topclub zit daarnaast ook in de finale van de DFB Pokal en kan dus een ‘treble’ winnen dit seizoen. “Het is een fantastische situatie en we zijn bezig aan een recordreeks”, klinkt het. “We zetten de traditie van topspelers als Phillip Lahm en Bastian Schweinsteiger voort met nieuwe spelers. En ik? Wel, ik verdedigde al het doel van Bayern toen ik 20 jaar was. Ik doe het nu nog steeds op m’n 34ste dus.”

