Opnieuw voorstel om fietshelm te verplichten

Het federaal parlement zet opnieuw de verplichte helmdracht voor fietsers op de politieke agenda. CDH-Kamerlid Catherine Fonck wil een verplichting voor fietsers jonger dan 14 jaar. Ze baseert zich voor haar wetsvoorstel op uitgebreid studiewerk van veiligheidsinstituut VIAS, dat vorig jaar ook al eens voor deze verplichting pleitte. Een gelijkaardige verplichting kwam enkele maanden geleden ook al eens in het Vlaamse parlement aan bod.

Toch is onder andere de Fietsersbond geen voorstander. De bond – die het dragen wel aanraadt – vreest dat kinderen omwille van de verplichting de fiets aan de kant zullen laten staan. Fonck beklemtoont in haar wetsvoorstel dat er “geen enkele betrouwbare studie bestaat” die aantoont dat het fietsgebruik zou dalen. Nog volgens haar tonen Franse studies aan dat een verplichting de aard van verwondingen bij ongevallen fors doet dalen. “Tegelijkertijd moet er ook worden geïnvesteerd in veiligere fietspaden”, aldus nog de politica.