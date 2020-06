Hoe een computerwonder (15) vanuit het graf een doodziek kind genas en patroonheilige van het internet wordt

Carlo Acutis wordt op 20 oktober in Assisi zalig verklaard. Dat gebeurt wel meer, maar bij Acutis is het toch wat opmerkelijker dan doorgaans. De diepreligieuze jongen was amper 15 toen hij in 2006 stierf aan leukemie. Acutis, een computerwonder, bouwde als tienjarige al websites en wordt nu luidop genoemd als mogelijke patroonheilige voor het internet.