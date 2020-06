Miljoenen gedoneerd voor ‘verkeerde’ Black Lives Matter

Best even twee keer checken of je wel voor de juiste vereniging inzamelt. Dat leerde alleszins de Amerikaanse Elena Iliadis die de Black Lives Matter organisatie op GoFundMe, een populaire fondsenwerving website, zocht. Samen met haar mede-koorzangers zamelden ze 1.100 dollar in voor het goede doel, of dat dacht ze toch.

Ook Apple, Google en Microsoft zamelden 4 miljoen dollar in voor de organisatie, berekende nieuwssite BuzzFeed. Nochtans heeft de Black Lives Matter Foundation niets te maken met de Black Lives Matter Global Network. Dat bevestigt ook de oprichter en de enige medewerker van de Foundation. “Ons doel is net een samenwerking op te zetten met de politie en in vrede samen te leven”, aldus Robert Ray Barnes. De Black Lives Matter organisatie die opgericht werd in de nasleep van politiebrutaliteiten, is furieus. Maar Barnes, een 67-jarige muziekproducer verdedigt zich. “Mijn organisatie bestaat al langer en niemand heeft het alleenrecht op het concept. Als een zwarte man weet ik wat racisme is en de ex-man van mijn vrouw stierf ook aan de brutaliteiten van de politie. Maar wij zijn niet voor het ontmantelen van de politie.”

Bedrijven zoals Google, Apple en Microsoft gebruiken het platform Benevity, waar medewerkers worden aangespoord om donaties te doen aan bepaalde goede doelen. Onder andere daar is de Black Lives Matter Foundation actief en kon het de voorbije jaren, en zeker de laatste maanden, aan fondsen werven. Hoeveel Barnes binnenkreeg mede dankzij de protesten, is niet duidelijk. Buzzfeed berekende dat het minstens 4 miljoen dollar was.