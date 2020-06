Waarom praktijktests op de arbeids- en huurmarkt (juist nu) absoluut nodig zijn: “Geen tijd te verliezen”

Praktijktests zijn absoluut nodig om discriminatie op de arbeids- en huurmarkt aan te pakken. Dat vindt professor Stijn Baert, een van de experts die Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) in het debat moet adviseren. “Nu door de coronacrisis meer werknemers zullen solliciteren, en dat op minder vacatures, wordt het risico om gediscrimineerd te worden alleen maar groter. Geen tijd te verliezen dus. Dit moet worden aangepakt.”

De hetze rond de praktijktests barstte vorige week in alle hevigheid los. In de nasleep van de Black Lives Matter-protesten werden ze opnieuw op tafel gelegd. Vandaag wordt het debat gevoerd in het Vlaams ...