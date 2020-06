François aangevallen op tram door mannen die hun mondmasker niet droegen: “Normaal gaat dat altijd vlot...”

Brussel / Elsene - Dat niet iedereen even goed luistert naar de maatregelen die opgelegd zijn door de overheid, kon François Dvorak op 4 juni vaststellen. De Brusselaar zag twee personen zonder mondmasker op de tram en sprak hen daarop aan. Het leverde hem een bezoek aan het ziekenhuis en een week arbeidsongeschiktheid op.

“Ik heb al met zware gevallen te maken gehad in mijn leven”, vertelt François Dvorak, een Brusselse fotojournalist, aan RTBF. “Maar mijn grootste litteken in mijn carrière als journalist heb ik opgelopen in een tram in België.” De feiten speelden zich af op 4 juni. Op die dag hielden de activisten van Extinction Rebellion een betoging in het Terkamerenbos in Brussel.

François trok erheen als fotograaf. Op de tram in Elsene merkte hij twee passagiers op die geen mondmasker droegen, wat toen nochtans al verplicht was. Zoals hij al bij meerdere mensen gedaan had, sprak hij hen erover aan. “Meestal gaat dat goed. Maar deze twee, 1,85 meter groot, werden snel agressief en scholden me uit.”

Fototoestel

Toen François daarop richting de bestuurder stapte, nam een van de mannen zijn professioneel en dus redelijk groot fototoestel vast. Hij sloeg de fotograaf ermee op het hoofd. “Ik heb het teruggenomen en geklemd in mijn armen. Daarna heb ik alleen nog maar de slagen van die twee mannen geïncasseerd.”

De bestuurder was niet ervaren en bang, zegt de journalist. “Hij heeft de knop ingeduwd om de beveiliging op te roepen. Meerdere mensen probeerden daarop om zijn twee aanvallers in toom te houden. “Een ket van 10 of 11 jaar is een flesje water gaan kopen voor mij. Het verbaasde me ook van de andere mensen, dat er zoveel solidariteit was.”

Enkele haltes verder zijn de twee mannen opgepakt door de politie. En François? Die belandde in het ziekenhuis met talrijke wondes op zijn hoofd en blauwe plekken. Hij was een week arbeidsongeschikt.