Toch minicontracten in beker- en promotiefinale? “Akkoord op til”

Een zoveelste wending in de soap rond het afhandelen van het vorige seizoen: het ziet ernaar uit dat er nu toch eindecontractspelers kunnen worden ingezet tijdens de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge en de promotiefinale tussen OHL en Beerschot.

Eerder was gebleken dat mini-contracten zoals in Engeland niet kunnen omdat de Belgische voetbal-CAO dat niet toelaat, maar nu zijn de Pro League en de vakbonden het eens om die arbeidsovereenkomsten aan te passen. “Een akkoord is op til en volgt deze week nog”, klinkt het overtuigd bij de verschillende betrokken clubs. “We zijn er al voor 99 procent uit.” Spelers van wie het contract op 30 juni afloopt, zullen de finales begin augustus nog mogen spelen, op voorwaarde dat ze daar zelf mee instemmen. Sommigen hebben al een akkoord met een andere club en keren niet meer terug voor de beker- of promotiefinale.