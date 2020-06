Aangeprezen vis stiekem vervangen door goedkoop alternatief: nieuwe methode ontwikkeld tegen visfraude

Er is een DNA-databank ontwikkeld waarmee controleurs gemakkelijker visfraude kunnen opsporen. Uit een analyse blijkt dat 17 procent van de tong en 2 procent van de kabeljauw stiekem vervangen wordt door een goedkopere vissoort.

Als u in plaats van kabeljauwfilet of tongrolletjes eigenlijk een goedkopere vissoort voorgeschoteld krijgt in een restaurant, warenhuis of viswinkel, bent u slachtoffer van visfraude. De ‘valse vis’ is daarbij zo versneden of verwerkt dat je het verschil met de dure soort niet meer ziet. Maar daar komt verandering in. Het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) ontwikkelde een nieuwe DNA-databank van 42 commerciële vissoorten.

“Zo kunnen controleurs met DNA-stalen valse vis ontmaskeren”, zegt Greet Riebbels van het ILVO. “Zelfs als de vis sterk verwerkt is in bijvoorbeeld een kant-en-klare maaltijd, kunnen we in het labo nog altijd de identiteit van de vis achterhalen. We steken het staal in een machine en zien precies welke vis het is.”

“Het is niet altijd duidelijk waar precies gefraudeerd wordt”, zegt Greet Riebbels. “De valse vis in de supermarkt kan bijvoorbeeld ook bij de import, groothandel of in de verwerking verwisseld zijn. De studie toont aan dat visfraude overal in de keten kan zitten, en dat er dus een brede controle nodig is.”