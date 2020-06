Een “belangrijke” gift, een verkeerde identificatie en een foute piste: het verhaal van de ‘nieuwe’ Bende van Nijvel-foto

Liefst 34 jaar nadat de Bendespeurders een foto van een grote man met gigantisch geweer in handen kregen, lanceert de politie eindelijk een opsporingsbericht. “Ze dachten lange tijd dat ze de man op de foto kenden, en dat die niks met de zaak te maken had. Het eerste blijkt een vergissing, het tweede moet bijgevolg opnieuw onderzocht worden”, klinkt het bij het federale parket. En daarvoor kijken de speurders opnieuw in de richting van het extreemrechtse Westland New Post.