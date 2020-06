Eerste kampioen achter gesloten deuren: Bayern pakt achtste titel op rij (met dank aan Lewandowski én Neuer)

Bayern München heeft zich als eerste in een grote buitenlandse competitie tot kampioen gekroond na de corona-onderbreking. Der Rekordmeister had op het veld van Werder Bremen genoeg aan het 31ste competitiedoelpunt van Robert Lewandowski om zijn achtste titel op rij te vieren. Een rode kaart voor Alphonso Davies en een zenuwslopende slotfase trokken nog bijna een streep door het feestje, maar doelman Manuel Neuer hield Bayern recht in de slotminuut.

Met zijn typerende hoge pressing greep Bayern thuisploeg Werder, het Bundesliga-team met de slechtste cijfers in eigen stadion, meteen naar de keel. Bijna leverde dat ook een vroeg doelpunt op, maar Robert Lewandowski en Serge Gnabry waren niet precies genoeg. Even voor de twintigste minuut leek de Beierse machine zijn eigen titelfeest een halt toe te roepen toen Alphonso Davies wild natrapte op Leandro Bittencourt, maar voor scheidsrechter Osmers volstond gek genoeg de gele kaart.

De thuisploeg stak inmiddels voorzichtig de neus aan het venster. Eerst via Gebre Selassie, daarna via Maximilian Eggestein. Bayern leek aanvankelijk niet verder te komen dan een kopbal van Kingsley Coman, tot Lewandowski genadeloos toesloeg. De Pool glipte door de buitenspelval en verraste doelman Pavlenka met een overhoekse volley: 0-1, de 31ste van het seizoen voor ‘Lewa’ en Bayern op titelkoers.

Supersave

Na rust leek Werder niet veel zin meer hebben het titelfeestje van Bayern nog wat uit te stellen. Onder de druk van de sterkste ploeg van Duitsland kwamen de groenhemden lange tijd nauwelijks over de middenlijn. Toen dat dan toch eens gebeurde, kwam Manuel Neuer in zijn gekende stijl – op bijna veertig meter van zijn doel – het gevaar ontzetten. Heel even werd het toch nog warm voor de titelverdediger toen Davies een obstructiefout maakte en alsnog een rood karton onder de neus kreeg.

Heel even leek Joshua Sargent voor de verrassing te zorgen, maar zijn knal werd door Jérôme Boateng. In de slotminuut leek Bayern zijn titelfeest alsnog uitgesteld te zien, maar Manuel Neuer hield der Rekordmeister met een geweldige redding op een kopbal van Yuya Osako recht.

Bayern legde de basis voor zijn titel onder trainer Hansi Flick, die in november overnam van de ontslagen Niko Kovac. Onder hem won Bayern liefst 26 van zijn 29 wedstrijden. Naast de landstitel maakt Bayern ook nog kans op de beker. Op 4 juli is Bayer Leverkusen de tegenstander in de finale van DFB Pokal.