Thomas Meunier dicht bij Dortmund: Rode Duivel is vrije speler na aflopend contract bij PSG

Thomas Meunier (28) staat dicht bij een overstap naar Borussia Dortmund. De Rode Duivel had al een persoonlijk akkoord met de Duitse club en wordt volgens de Duitse krant Bild voor het einde van de maand officieel voorgesteld. Meunier moet in het Ruhrgebied Achraf Hakimi opvolgen. De 21-jarige Marokkaan keert terug naar Real Madrid.

Een grote verrassing is de carrièrewending van Thomas Meunier niet. Zijn vriend Jérôme Rothen, ex-voetballer en nu analist, had het nieuws in maart al verklapt op de Franse radiozender RMC. “Thomas heeft getekend bij Borussia Dortmund”, zei de gewezen verdediger. Aangezien het contract van Meunier deze zomer afliep bij PSG was hij sinds januari vrij om te onderhandelen met andere clubs. Ook Tottenham toonde interesse en volgens de Franse sportkrant L’Équipe belde manager José Mourinho in april nog met de Rode Duivel. Meunier had zijn keuze echter al gemaakt. Dortmund-trainer Lucien Favre maakt hem al een tijdje het hof en volgens de Duitse sportkrant Bild wordt Meunier nog voor het einde van het seizoen (27 juni) officieel voorgesteld.

Dortmund is op zoek naar een vervanger van de aanvallende rechtsachter Achraf Hakimi. Die werd de voorbije twee seizoenen gehuurd van Real Madrid en keert nu terug naar Spanje. Volgens geruchten in Spanje zou Madrid hem te gelde willen maken. Hakimi kan op belangstelling rekenen van Bayern München, maar ook van PSG.

Thomas Meunier zou in Dortmund zijn collega-Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard terugvinden. Meunier en Witsel zijn goede vrienden, al van in de tijd dat ze samen in de jeugd van Standard speelden. De familiale sfeer bij Dortmund zou de Ardenner mee over de streep hebben getrokken.

Tiende Belg in Bundesliga

Als de overstap wordt bevestigd, wordt Meunier de tiende Belg in Duitse loondienst. De Bundesliga bevestigt daarmee zijn status als de nieuwe aantrekkingspool voor de Rode Duivels. In de Premier League zijn nog twaalf Belgen actief, maar Michy Batshuayi en Jan Vertonghen zouden Engeland deze zomer kunnen verlaten.