“Dertigste speeldag in de Jupiler Pro League afwerken: is deze kontdraaierij nu gemeend of strategie?”

Iedereen kan zich vergissen. Dat hebben experts zoals de virologen in deze coronacrisis ook al aangetoond. Het was allemaal nieuw en dus perfect te begrijpen. Er werd hoe dan ook drastisch ingegrepen. Ook in het voetbal. We mogen ons stilaan afvragen: was het een goed idee om op eigen initiatief de voetbalcompetitie stop te zetten en om daarvoor bij de politiek te lobbyen?