PSV wil dat Anderlecht Luckassen 100 procent betaalt

Anderlecht lichtte de aankoopoptie op Derrick Luckassen (24) – dik 5 miljoen euro – niet. Toch doet paars-wit nog een poging om de centrale verdediger te houden. Het meest haalbare plan is om Luckassen nog een extra jaar te huren.

Moederclub PSV is bereid het contract van zijn speler met één seizoen te verlengen tot 2023 en hem dan weer naar Brussel te sturen. Voorwaarde is wel dat Anderlecht zijn salaris dit keer voor honderd procent overneemt. Vorig seizoen was dat maar vijftig procent.

Evident is dat niet, want paars-wit moet nog altijd zwaar op de centen letten. Veel andere mogelijkheden zijn er echter niet. De financiële situatie maakt het niet mogelijk om Luckassen meteen te kopen of hem te lenen met een verplichte aankoopoptie.

Wel goed nieuws is er van de abonnementenverkoop. Ondanks de coronacrisis zijn er al zo’n 6.000 stuks verkocht.