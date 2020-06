Moet Antwerp zijn enfant terrible opnieuw vergeven? “Wat Club deed met Diagne, kan Antwerp niet doen met Lamkel Zé”

Met zijn weigering om te gaan trainen stelt Didier Lamkel Zé zijn club Antwerp opnieuw voor een lastige situatie. Juridisch kan The Great Old zijn contract laten ontbinden, maar dat zal niet gebeuren. Daarvoor vertegenwoordigt de 23-jarige Kameroener te veel kapitaal. “Een doorsnee speler moet zoiets niet proberen, maar als een speler met grote waarde zoiets doet, worden allerlei oogjes dichtgeknepen”, klinkt het bij voormalig technisch directeur Willy Reynders.

Willy Reynders lacht even als we hem aan de telefoon krijgen. “Tja, dat is vervelend, he.” Hij werkte tussen 1992 en 2018 in onze hoogste klasse. Eerst als trainer, dan als scout en tot slot als technisch ...