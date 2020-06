Proximus en Telenet willen procederen tegen Pro League

Proximus en Telenet onderzoeken of ze een arbitrageprocedure kunnen opstarten tegen de Pro League. De telecomoperatoren onderhandelden met de profclubs over de laatste schijf van de tv-rechten ter waarde van 23 miljoen euro. Omdat de competitie werd stopgezet, verwachtten ze een proportionele terugbetaling, maar de Pro League weigert dat en wijst naar de gemaakte afspraken en de overmacht van de coronacrisis.

“We zien dat er elders in Europa wel nog wordt gevoetbald”, klinkt het bij Proximus. “Ondertussen laat ook in België de regering sportwedstrijden vanaf juli toe. We begrijpen dat de hele play-offs niet meer konden worden gespeeld, maar misschien had er meer naar creatieve oplossingen moeten worden gezocht.”

Ook Telenet bekijkt of het een arbitrageprocedure bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani) kan opstarten. Beide operatoren onderhandelen ook met de nieuwe rechtenhouder Eleven over de wedstrijden van volgend seizoen. De verwachting is dat het contract tussen de Pro League en Eleven deze week wordt ondertekend. Daarop kan Eleven een akkoord sluiten met de operatoren om de wedstrijden tot bij de tv-kijkers te brengen.