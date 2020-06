Antwerp wil mini-play-offs in juli: “Niet uit eigenbelang, want we kunnen ook nog lager eindigen”

Antwerp wil dat de Pro League beslist om in juli nog mini-play-offs te spelen. Die vraag komt er nadat Charleroi-directeur Mehdi Bayat aan Sporza had verklaard dat wat hem betreft de 30ste speeldag van de reguliere competitie nog gespeeld kon worden. Op die manier kan de Pro League zich wapenen tegen mogelijke negatieve juridische uitspraken over de degradatie van Waasland-Beveren en de promotiematch tussen OHL en Beerschot.

“Bij Antwerp zijn we verbaasd over die uitspraak”, zegt Sven Jaecques, general secretary and sports van The Great Old. “In welke hoedanigheid zegt Mehdi Bayat dat? Als directeur van Charleroi? Als bondsvoorzitter? Als bestuurder van de Pro League? Antwerp is altijd voorstander geweest van het afwerken van het lopende seizoen. We zien ook dat in de meeste andere landen nog wordt gevoetbald. Als de dertigste speeldag nog kan doorgaan, zien we niet in waarom er ook geen mini-play-offs kunnen worden gespeeld. De overheid laat wedstrijden toe vanaf 1 juli. Dat zeggen we niet uit eigenbelang. We staan nu vierde, we kunnen ook nog vijfde of zesde eindigen.”

AA Gent, nu tweede, heeft het meest te verliezen bij een dertigste speeldag of play-offs. Charleroi volgt op één punt, Antwerp op twee. De Buffalo’s willen niet reageren op de mogelijkheid van een dertigste speeldag. Als er nog mini-play-offs worden gespeeld, kunnen ook KV Mechelen, Anderlecht of Genk nog Europees voetbal halen.

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) behandelt vandaag de klacht van Foodinvest, de hoofdaandeelhouder van Waasland-Beveren, tegen de Pro League en de KBVB. Volgende week staat een zitting van het BAS op de agenda. Telkens staat de beslissing van 15 mei van de Pro League in het vizier. Daar werd beslist om Waasland-Beveren te laten degraderen en OHL en Beerschot een promotiematch te laten spelen. Waasland-Beveren had nog een (kleine) sportieve kans op redding en wil als zeventiende club naar 1A. De auditeur van de BMA volgt in zijn verslag het standpunt van de Waaslanders.