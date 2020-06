Franse topclubs liggen op de loer, maar Marco Né (ex-Beveren) stuurt Ivoriaans toptalent richting België

David Datro Fofana, een 17-jarige spits uit Ivoorkust, is op weg naar België. Daar stuurt zijn mentor Marco Né toch op aan. Né is een van de vele Ivorianen die begin jaren 2000 furore maakten bij Beveren. De gewezen middenvelder heeft nu een opleidingsclub in Abidjan – Abdidjan FC – , waar de grootste talenten uit Ivoorkust samenkomen en worden klaargestoomd voor voetbal in Europa.

Datro Fofana is een goudhaantje. Bij zijn uitleenbeurt aan de Ivoriaanse eersteklasser AFAD was hij goed voor 6 goals en 5 assists en hij was ook al international. Franse clubs als Rennes, Nice, Lille en Monaco liggen op de loer, net als het Scandinavische Molde en Midtjylland. Maar Marco Né ziet Datro Fofana liever in de Jupiler Pro League. Zelf ontplooide hij zich hier vooraleer hij naar Olympiakos trok en hij werkt met Belgische partners.