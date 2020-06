“Ik hoop dat Liverpool deze week nog geen kampioen is”

Tijd om uit mijn kot en tuin te komen, want de Premier League wordt eindelijk hervat. Ik mag weer naar de studio van Play Sports om matchen te analyseren, meteen twee na elkaar zelfs, met Aston Villa-Sheffield United en Manchester City-Arsenal. Net als de voetballers – dat hebben we kunnen zien in de Bundesliga – zullen we er wat moeten inkomen, maar het is leuk dat we er eindelijk weer details kunnen uitpikken die de commentator niet kan zien. Die analyses voegen toch altijd iets toe en zorgen voor extra discussie aan de toog – of voorlopig aan de tafels, de toog is nog verboden terrein.