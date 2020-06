Regering heeft akkoord over redding Aviapartner

De regering wil grondafhandelaar Aviapartner 20 à 25 miljoen euro lenen, maar wacht op groen licht van Europa. Ondertussen breidt Aviapartner uit op Brussels Airport.

De Belgische regering is bereid Avia­partner een levenslijn van 20 à 25 miljoen euro te geven, om de grondafhandelaar de coronacrisis te helpen overleven. De regeringspartijen hebben daarover een princiepsakkoord bereikt, vernam De Standaard. Dat wordt morgen voorgelegd aan de raad van bestuur van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (Fpim), die als financiële arm van de regering de redding moet begeleiden en het akkoord in een concreet contract moet gieten. De Fpim overweegt Aviapartner een lening te geven die in aandelen kan worden omgezet.

Niet alle partijen zijn even enthousiast om Aviapartner uit de rats te helpen. Het bedrijf is in België al jaren verlieslatend en torst een kwalijke reputatie mee door het woelige sociaal klimaat onder het personeel. Maar de regering ziet weinig alternatieven en vreest dat een faillissement van Aviapartner de luchthaven van Zaventem in chaos zou storten, nadat Swissport België vorige week al de handdoek heeft geworpen.