Man en vrouw crashen met Audi in vernieuwde woning: “Ramen en vloer waren net vernieuwd”

Wingene - Een man en een vrouw raakten dinsdagnacht lichtgewond bij een zware crash tegen een woning in Wingene. Het duo reed in verboden rijrichting de Zandbergstraat in en knalde in een gevel van een vernieuwd huis. De schade was enorm.

Het waren klanten van café ‘t Paradijs in de Zandbergstraat die dinsdag kort na middernacht als eersten bij het ongeval waren. “We zaten iets te drinken op het terras en in de feestzaal toen we een luide knal en gerinkel van glas hoorden”, zegt een van hen. (Lees verder onder de video)

Video: Geoffrey Sabbe

Toen ze in de straat gingen kijken, zagen ze dat een Audi met Franse nummerplaat in het huis van Geert Creytens was gereden. “In de wagen zat een man met ontbloot bovenlijf en een vrouw. We hebben ze eruit gehaald”, zegt de cafégast.

De bestuurder, een man van middelbare leeftijd die Vlaams sprak, leek ongedeerd. De vrouw, een jongere Franse, vreesde dat haar pols was gebroken. Beiden werden ze overgebracht naar het ziekenhuis.

Ook bewoner Geert Creytens was intussen naar beneden gekomen. Hij lag boven te slapen toen hij werd opgeschrikt door de zware klap. “Toen ik door het raam keek, zag ik de ravage”, zegt de alleenstaande man.

Foto: gsd

De benedenverdieping van zijn huis was zwaar beschadigd. De Audi A5 had de voordeur en twee grote ramen ingebeukt. “Sinds ik hier twee jaar geleden kwam wonen, ben ik mijn huis aan het renoveren”, zegt Geert. “De ramen waren nieuw, net als de vloer, de keuken en de badkamer. Gelukkig woonde er beneden nog niemand. De bedoeling was dat ik het zou verhuren.”

De brandweer maakte de vernielde gevel met houten platen winddicht. Dat de ravage in zo’n smalle straat zo groot was, deed bij de omstanders de wenkbrauwen fronsen. “De bestuurder vertelde dat hij had moeten uitwijken voor iets”, zegt een van de stamgasten van ‘t Paradijs. “Maar hij zal wel veel te snel hebben gereden als je de schade ziet. Gelukkig belandde hij niet in de hoogspanningscabine naast het huis of in ‘t Paradijs, want dat was zeker ingestort.”

Volgens Geert wordt er vaak te snel gereden in de straat. “En dagelijks rijden er auto’s in de verkeerde rijrichting. Het wordt tijd dat er iets aan gedaan wordt”, besluit de man.