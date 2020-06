LIVE. Code oranje voor hevig onweer: kans op wateroverlast, ook hagel en rukwinden mogelijk: “Wees voorbereid”

In Torhout zette de felle regen enkele straten blank. Er viel daar op 30 minuten tijd méér neerslag dan de afgelopen twee maanden samen.

Het KMI waarschuwt woensdagnamiddag voor felle regen- en onweersbuien die tot wateroverlast kunnen leiden. Er is daarbij ook kans op hagel en stevige rukwinden. Overal in het land geldt woensdagmiddag code oranje. Volg hier alles LIVE.

De code oranje geldt vanaf woensdagmiddag 12 uur tot donderdagochtend 2 uur. “Woensdagnamiddag en woensdagavond vallen er verspreid in het land intense regen- en onweersbuien. Er kan lokaal zeer veel neerslag (meer 40 liter per vierkante meter in 6 uur) vallen op korte tijd, met wateroverlast tot gevolg. Ook hagel en rukwinden zijn niet uitgesloten”, zo staat te lezen op de website van het KMI. “Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.”