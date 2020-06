Jogger aangevallen door roofvogel: “Het leek alsof iemand me met een plank op mijn hoofd sloeg”

Kasterlee -

Bart Van Nijlen uit Kasterlee is begin deze week tijdens het lopen aangevallen door een roofvogel. “Ik denk dat het een buizerd was. Toen de vogel zijn klauwen in mijn hoofd plantte, leek het alsof iemand keihard met een plank op mijn hoofd mepte. Ik besefte niet wat er gebeurde en was in paniek”. Een clubmaat van Bart bij Arac Arendonk werd zo’n maand geleden ook al aangevallen.