Fiscus moet Fins bedrijf 200 miljoen terugbetalen

De fiscus moet een Finse groep, Fortum, meer dan 200 miljoen euro betalen. Dat is het gevolg van een arrest dat het Gentse hof van beroep dinsdag velde, bericht De Tijd.

De Bijzondere Belasting­inspectie beweerde dat de Finse groep in 2008 een ‘papieren constructie’ opzette met een Bel­gische vennootschap om te genieten van de notionele intrestaftrek. Vanaf 2011 begon de fiscus belastingclaims te versturen naar Fortum. Dat betaalde de bedragen, maar vocht ze ook aan voor de rechter. Na een jarenlange procedureslag besluit het Gentse hof dat geen sprake van een papieren constructie is. Daarom moet de fiscus de betaalde belastingen terugbetalen, plus de jarenlange moratoriumintresten.

Volgens de Fortum-advocaten Philippe Renier en Leen Ketels schept het arrest een precedent voor tal van multinationals die hier werk(t)en met zulke ‘financieringsvennootschappen’. “Het valt te betreuren dat de fiscus met acties zoals die tegen Fortum rechtsonzekerheid heeft gecreëerd en kapitaal uit België heeft weggejaagd.”