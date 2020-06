“Badpakken voor kleine meisjes gevonden in motorhome van Maddie-verdachte Christian Brückner”

Christian Brückner ontkent dat hij iets met de ontvoering van Madeleine McCann te maken heeft, zegt zijn advocaat. Ondertussen melden enkele Britse media op gezag van een Duitse tv-documentaire dat er “badpakken voor kleine meisjes en duizenden kinderpornografische beelden” werden gevonden in een motorhome en een bouwvallige woning van de Duitse verdachte.

Brückner bevindt zich momenteel in een isoleercel in een Duitse gevangenis. Zijn advocaat Friedrich Fulscher kon al met hem spreken en zegt dat zijn cliënt alle betrokkenheid bij de ontvoering (en de moord) op het Britse meisje ontkent. Meer wilde de verdachte niet zeggen, aldus Fulscher.

Ondertussen zouden - zo schrijven enkele Britse media op basis van een tv-documentaire die maandagavond te zien was op het Duitse Der Spiegel TV - de Duitse speurders wel enkele eigendommen van Brückner hebben onderzocht. In een dertig jaar oude motorhome, een Tiffin Allegro, zouden daarbij meerdere stukken kinderkleding gevonden zijn. Het zou onder meer gaan om badpakken voor kleine meisjes - en Brückner had zelf geen kinderen. In de documentaire wordt wel gesteld dat de motorhome in kwestie nooit in Praia da Luz (het Portugese vakantieoord waar Maddie in 2007 verdween) gespot is. In Portugal zou Brückner een andere camper en een zwarte Jaguar hebben gehad.

In een (bouwvallige) woning in het Duitse Am Füllerkamp zouden dan weer zes USB-sticks gevonden zijn met daarop 8.000 kinderpornografische beelden (net als de beenderen van een dode hond).