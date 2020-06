Unicef pleit voor universele kinderbijslag

Een universele tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding van kinderen, zoals bijvoorbeeld de kinderbijslag, kan armoede aanzienlijk terugdringen. Dat blijkt uit het Unicef-rapport ‘Universal Child Benefits: Policy Issues and Options’. Zeker nu de economische gevolgen van de coronapandemie toenemen, is sociale bescherming cruciaal om gezinnen te beschermen, zegt de organisatie.