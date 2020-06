Mexicaanse federale rechter en echtgenote thuis vermoord

In de Mexicaanse provincie Colima zijn dinsdag een rechter en zijn vrouw thuis doodgeschoten. Dat heeft het Mexicaanse hooggerechtshof bekendgemaakt. Rechter Uriel Villegas was thuis met zijn gezin toen gewapende mannen het huis binnenvielen en begonnen te schieten. De twee jonge dochters van het echtpaar en een huishoudster hebben de aanslag overleefd.

De provincie Colima heeft de grootste containerhaven van Mexico aan de kust van de Stille Oceaan en is al jaren het toneel van een bloedige strijd tussen rivaliserende drugsbendes. Colima had het afgelopen jaar de hoogste moordcijfers van alle provincies in Mexico.

De rechter, een veertiger, was nog maar vier maanden aangesteld in Colima. Hij behandelde de zaak van Ruben Oseguera Gonzalez, de zoon van de leider van het beruchte Jalisco Nueva Generacion-kartel, Nemesio Oseguera Cervantes. De zoon werd eerder dit jaar aan de VS uitgeleverd. Het is nog niet duidelijk of dat te maken heeft met de aanslag.