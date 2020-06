UEFA vergadert vandaag over nieuwe kalender en dat wordt spannend voor Antwerp, Gent en Standard

De UEFA gaat vandaag in conclaaf over de internationale voetbalkalender. Volgens de Nederlandse krant AD is de kans reëel dat de Europese kwalificatierondes in één wedstrijd zullen worden afgewerkt. En dat zou belangrijk nieuws zijn voor Antwerp, AA Gent en Standard. Voor hen ‘dreigt’ een match op leven en dood. Club Brugge (Champions League) en Charleroi (Europa League) zijn rechtstreeks geplaatst voor de poulefase.

Enkele topcompetities kennen als gevolg van corona pas hun ontknoping eind juli. Daardoor moet ook de UEFA zijn kalender herzien met betrekking tot de ontknoping van de Champions League en de Europa League. Het Algemeen Dagblad meent te weten dat eerst de resterende achtste finales worden afgewerkt waarna beide toernooien een ‘final eight’ krijgen. Vier kwartfinales, twee halve finales en een finale, telkens in één wedstrijd. De ontknoping van de Europa League zou in Duitsland plaatsvinden, de Champions League gaat naar de Portugese hoofdstad Lissabon. De finale van de Champions League staat gepland voor zondag 23 augustus.

Impact op nieuwe kalender

Uiteraard heeft dit alles impact op de kalender van het seizoen 2020-2021. Aangezien er volgend seizoen ook nog onverwacht een EK is bijgekomen, moeten de nationale competities vroeger dan voorzien afgelopen zijn. Om plaats te winnen op de kalender zullen volgens het AD de voorrondes van Champions League en Europe League uitzonderlijk afgewerkt worden in één wedstrijd en niet met heen- en terugwedstrijden. De thuisploeg zou via loting worden bepaald.

De Europese voetbalfederatie moet ook op zoek naar nieuwe data voor wedstrijden voor de nationale ploegen. Er moeten immers nog vier EK-deelnemers worden bepaald via de playoffs van de Nations League. Tegelijk start straks ook de voorronde voor het WK 2022 in Qatar. Dat wordt puzzelen.