‘Bad Boy’ Ognjen Vranjes verlaat AEK Athene maar keert hij terug naar Anderlecht?

De Bosnische verdediger Ognjen Vranjes heeft via Instagram zijn afscheid bij AEK Athene aangekondigd. Maar het is niet duidelijk of dit betekent dat de gecontesteerde voetballer terugkeert naar ‘eigenaar’ Anderlecht.

Vranjes maakte zich bij Anderlecht onmogelijk door enkele extra-sportieve fratsen, vaak met politieke inslag. De Brusselse club was dan ook maar blij Vranjes uit te kunnen lenen aan AEK Athene, een club waar hij in het verleden al voor actief was.

Aan die uitleenbeurt lijkt nu een einde te zijn gekomen. Griekse media menen te weten dat dit gebeurt op vraag van Anderlecht. Zij verwachten dat Vranjes op 1 juli de training hervat bij Anderlecht. Wordt vervolgd.