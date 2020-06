Lionel Messi maakt tegenstander belachelijk: dat levert naast iconische foto ook strafschop, doelpunt en zege op

Bij Barcelona waren tiener Ansu Fati en topscorer aller tijden Lionel Messi bij de les, waardoor Leganes met 2-0 in een leeg Camp Nou werd verslagen. Zonder echt te schitteren wist Messi wel zijn tegenstander belachelijk te maken en dat leverde naast een iconische foto ook een strafschop, een doelpunt en dus de zege op.

Barça was helemaal niet indrukwekkend en had tweemaal op achterstand kunnen komen, tot de 17-jarige Fati de Catalanen in de 43e minuut toch op voorsprong zette en door de benen van een verdediger zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen scoorde.

BINGO | Ansu Fati scoort z'n eerste goal sinds februari. ????#BarcelonaLeganes pic.twitter.com/eTGBcZAZYI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 16, 2020

Bijna onmiddellijk nadat Antoine Griezmann een doelpunt door de VAR zag afgekeurd wegens buitenspel was het moment van Messi gekomen: hij maakte eerste de bezoekende defensie helemaal belachelijk om dan zelf vanaf de penaltystip de 2-0 binnen te schieten.

?? | Maakt de hele defensie van Leganés belachelijk en zet de penalty zelf om. Gewoon Leo. ???????#BarcelonaLeganes pic.twitter.com/HEFe2csJMi — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 16, 2020

Wat na deze wedstrijd vooral zal bijblijven, is de iconische foto waaruit het onvolprezen meesterschap van Messi blijkt. Leganes-aanvoerder Unai Bustinza voerde een heuse rugbytackle uit in een poging de Argentijn af te stoppen. Een foto die ongetwijfeld nog vaak zal opduiken.

De leider in Spanje pakt zo zes op zes na een onderbreking van drie maanden. Barcelona voerde het klassement in Spanje aan met 64 punten na 29 wedstrijden, vijf punten meer dan Real Madrid dat donderdag nog in actie komt in Valencia. Leganes staat ondertussen onderaan met 23 punten.