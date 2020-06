Voortbestaan verzekerd, dus mag bronstige reuzenschildpad Diego met pensioen

800 nakomelingen op nog geen 60 jaar, daar kan je zelfs als reuzenschildpad trots op zijn. Diego voorkwam samen met veertien andere schildpadden het uitsterven van hun soort. Maandag werd hij na 80 jaar geleden te zijn weggehaald teruggebracht naar geboorte-eiland La Española.

Eind jaren 60 werden er op La Española, een eiland van de Galapagoseilanden, nog maar 14 Chelonidis hoodensis aangetroffen. Deze soort reuzenschildpadden komt enkel voor op La Española en dus was meteen duidelijk dat het voortbestaan ervan in gevaar was. Het nationale park van Galapagos besloot daarom een fokprogramma op te starten om de soort te redden.

Omdat van de 14 overgebleven schildpadden er maar twee mannetjes waren, startte het park een wereldwijde zoektocht naar een ander levend mannetje. Dat vond het in Californië waar al veertig jaar een exemplaar in de zoo van San Diego verbleef: Diego.

Extreem vruchtbaar

In 1976 werd Diego met zijn soortgenoten verenigd en startte “The Giant Tortoise Restoration Initiative”: het broedprogramma dat 55 jaar zou duren en voor 2300 nakomelingen zorgde. Diego werd door zijn hoge libido de grote uitblinker van de reddingsoperatie. Uit DNA-tests bleek enkele jaren geleden dat ongeveer 40% van de, op dat moment 2000, nakomelingen van hem afstamde. Begin dit jaar maakten de onderzoekers bekend dat het voortbestaan van de schildpadden gegarandeerd was en het initiatief werd stopgezet.

Maandag werden Diego en de andere 14 reuzenschildpadden die eind jaren zestig van het eiland werden weggehaald, teruggebracht naar hun geboorteplaats. Normaal zouden de vijftien schildpadden al in maart met hun (klein)kinderen herenigd zijn, maar de coronacrisis verlaatte hun vrijlating met enkele maanden.

Ruimte en eten zat

“We sluiten een belangrijk hoofdstuk af. Na decennialang in gevangenschap te hebben gekweekt om hun soort te redden, zullen de schildpadden met open armen ontvangen worden in Española”, zei Paulo Proaño van het nationale park van Galapagos. De wetenschappers en parkmedewerkers droegen de schildpadden na aankomst nog 2,5 kilometer landinwaarts om hen vrij te laten in het meest voedingsrijk gebied.

Hoewel de schildpadden al wat jaren op de teller hebben staan, zijn ze volgens de onderzoekers nog steeds fit en behendig. Door de aanwezige ruimte en grote hoeveelheid eten zal het eilandleven hen waarschijnlijk beter bevallen dan het leven in het nationale park.

bekijk ook

Drone filmt duizenden zeeschildpadden tijdens broedseizoen

Dierenarts verwijdert stuk plastic van maar liefst 30 centimeter lang uit darmen van schildpad: “Erg gevaarlijk”

‘Hitsige’ schildpad jaagt op zonnende vrouw en haar luchtmatras