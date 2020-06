Pech voor Dodi Lukebakio! VAR trekt streep door wereldgoal

Pech voor Dodi Lukebakio. De 22-jarige spits van Hertha BSC scoorde gisteren op het veld van Freiburg een heuse werelgoal maar zag zijn doelpunt, terecht overigens, afgekeurd worden door het ingrijpen van de VAR.

De wedstrijd was vijftig minuten ver toen de Belgische spits de bal centraal voor doel kreeg aangespeeld, nog een eindje buiten de grote rechthoek. Lukebakio controleerde het leder en twijfelde niet. Wat volgde was een heerlijke streep in de winkelhaak, Freiburg-doelman Schwolow had geen schijn van een kans.

?? | Dodi Lukebakio zag deze wereldgoal gisteren afgekeurd door de VAR. ?????? pic.twitter.com/LSnBoc87d9 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 17, 2020

Helaas voor Lukebakio werd scheidsrechter Tobias Stieler er door de VAR op gewezen dat Hertha-speler Darida de bal voorafgaand op foutieve wijze had veroverd. Stieler raadpleegde de beelden en kon niet anders dan het doelpunt af te keuren en Darida de gele kaart te tonen.

Nadien werd er wel gescoord: twee keer door Freiburg en slechts één keer door Hertha waardoor de Berlijners, bij wie Boyata geschorst moest toekijken, in de lage middenmoot van het klassement blijven hangen.