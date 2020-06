Drie gewonden bij brand in Sint-Agatha-Berchem

Brussel / Sint-Agatha-Berchem - Bij een woningbrand in Sint-Agatha-Berchem zijn afgelopen nacht drie personen gewond geraakt. Dat meldt de Brusselse brandweer. De twee bewoners van het pand raakten licht bevangen door de rook en een brandweerman liep een hitte-syncope op. Door de brand is de woning minstens tijdelijk onbewoonbaar.

Het vuur in de woning in de Azuurstraat brak rond 1 uur uit. Bij aankomst van de brandweer was er een hevige rookontwikkeling op de eerste verdieping van het pand, maar hadden de bewoners, twee vijftigers, zich al in veiligheid kunnen brengen. Zij waren licht bevangen door de rook en werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer ging het vuur te lijf, maar kende daarbij heel wat moeilijkheden door de grote hoeveelheid spullen die opgeslagen lag in de woning. Tijdens de brand liep een brandweerman een hitte-syncope op. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar heeft dat intussen al mogen verlaten.

De bewoners hadden drie honden en twee van hen hebben de brand overleefd, maar een derde kwam wel om het leven.

Volgens de brandweer kende de brand een accidentele oorzaak.