Zeventiger omgekomen bij explosie in woon-zorgcentrum

Een bewoner van het woon-zorgcentrum La Peupleraie in het Henegouwse Gouy-lez-Piéton is om het leven gekomen bij een explosie en de daaropvolgende brand. Dat meldt de brandweer, die berichtgeving van La Nouvelle Gazette bevestigt. Het medische interventieplan werd geactiveerd.

De explosie en brand vonden plaats op de eerste verdieping van het gebouw. Een tiental brandweermannen kwam ter plaatse.

“Een bewoner heeft naar alle waarschijnlijkheid met zijn zuurstofgenerator een sigaret gerookt in een badkamer. Er vond een explosie plaats en een zeventiger verloor het leven”, verklaart Michel Mean, woordvoerder van de brandweer.

Veertien bewoners moesten geëvacueerd worden door de rook die zich verspreidde in de rest van het gebouw. Een persoon is overgebracht naar het ziekenhuis omdat hij licht bevangen was door de rook.

De bewoners konden snel terugkeren naar hun kamer, maar vier onder hen werden opgevangen in een naburig woon-zorgcentrum.