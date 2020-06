Inflatie in eurozone bijna op nul

De inflatie - de mate waarin consumptieproducten het voorbije jaar duurder zijn geworden - zakte in mei in de eurozone tot bijna nul. Het inflatiecijfer kwam uit op 0,1 procent, het laagste cijfer sinds juni 2016, zo blijkt uit de jongste gegevens van Eurostat. In april bedroeg de inflatie nog 0,3 procent en in mei vorig jaar nog 1,2 procent.

Vooral de sterk dalende energieprijzen verklaren de extreem lage inflatie. Energieproducten werden gemiddeld 12 procent goedkoper in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Levensmiddelen werden dan weer duurder.

De kerninflatie - dat is zonder energie, levensmiddelen en alcohol en tabak - lag in mei in de eurozone op 0,9 procent.

De ECB streeft naar een inflatie van net onder de 2 procent, maar dat cijfer werd al lang niet meer gehaald en analisten houden er rekening mee dat het ook nog enkele jaren zal duren. De coronacrisis weegt immers op de consumptie en op de loonontwikkeling.