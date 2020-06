Al 120 tips binnengekomen na opsporingsbericht Bende van Nijvel

Een dag na de verspreiding van een opsporingsbericht in het dossier rond de Bende van Nijvel heeft het federaal parket al een honderdtwintigtal tips binnengekregen. Dat heeft federaal parketwoordvoerder Eric Van Duysse bevestigd aan onze redactie.

Het opsporingsbericht bevatte een foto van een onbekende man met een vuurwapen in de hand. “De man afgebeeld met een geweer met dubbele functie (pompactie/semi-automatisch) van het Italiaanse merk Franchi type Spas 12 – kaliber 12”, zo luidde het.

Het ging om een foto die al in 1986 bezorgd werd aan de Bende-speurders van de cel Dendermonde. Er werd al onderzoek naar gevoerd, maar de identiteit van de man kon nooit worden achterhaald. “We verspreiden hem nu onder het grote publiek, in de hoop dat de foto nog iemand iets zegt, ook al is het lang geleden”, aldus Van Duysse dinsdag.

Een dag later kreeg het federaal parket al een zon’ 120 tips rond de foto binnen. “Sommige bevatten nieuwe informatie, andere vooral informatie die al in het dossier zat”, verklaarde Van Duysse woensdag. “Alle tips worden onderzocht.”

