Marc Van Ranst niet verontrust door lichte stijging coronabesmettingen

Dat het aantal bevestigde coronabesmettingen de afgelopen 24 uur meer is toegenomen dan de dagen voordien, is volgens viroloog Marc Van Ranst geen reden tot bezorgdheid. “Het zevendaagse gemiddelde ligt vandaag voor het eerst onder de 100”, zegt hij woensdag.

Sciensano maakte woensdag bekend dat er de afgelopen 24 uur 89 nieuwe besmettingen zijn opgedoken, iets meer dan de voorbije dagen. Maar volgens Van Ranst is het nu we op het einde van de epidemie zijn belangrijker om het zevendaagse gemiddelde nauw in de gaten te houden. Dan neem je de schommelingen en het weekendeffect weg.

Het zevendaagse gemiddelde ligt volgens de viroloog woensdag op 98, wat voor het eerst minder is dan 100. “Zolang het zevendaagse gemiddelde naar beneden gaat, maak ik me geen zorgen”, zegt Van Ranst. Reden tot bezorgdheid zou er pas zijn als dat gemiddelde een paar dagen na elkaar zou stijgen, voegt hij toe.

Of de heropening van de horeca een effect zal hebben op het aantal besmettingen zullen we volgens Van Ranst pas eind deze week kunnen beoordelen.