West-Vlaming beklimt mythische berg op een springbal

De West-Vlaamse Glenn Valentin heeft dit weekend voor een heuse stunt gezorgd in de Franse Pyreneeën. In exact elf uur tijd legde Valentin de klim van achttien kilometer naar de top van de Tourmalet af .. en dat allemaal op een springbal. Daarmee wil Valentin geld inzamelen voor ‘Les Petits Princes,’ de Franse tegenhanger van ‘Make a wish’.

De Col du Tourmalet is een bekende bergpas in het zuidwesten van Frankrijk die populair werd dankzij de Tour de France. De meer dan 2.000 meter hoge berg, is de meest beklommen berg in het land.

bekijk ook

Influencer 5 dagen in Egyptische cel gegooid voor beklimmen van piramide: “Vreselijke dingen gezien, maar was voor goed doel”

Uren aanschuiven voor laatste beklimming van populaire rots in Australië