De Bruyne en Guardiola steunen Black Lives Matter-beweging in videoboodschap: “Laten we samenwerken”

Manchester City hervat het seizoen in de Premier League vandaag/woensdag met een thuiswedstrijd tegen Arsenal. The Citizens spreken vooraf, in een filmpje op Twitter, hun steun uit voor de Black Lives Matter-beweging. Onder meer Kevin De Bruyne en coach Pep Guardiola komen aan het woord.

In het filmpje verschijnen, naast De Bruyne en Guardiola, verder Raheem Sterling, John Stones en Riyad Mahrez. Sterling, in het Engels voetbal een van de voorlopers in de huidige strijd tegen discriminatie, opent de boodschap. “Namens iedereen bij City zeg ik: wij vormen een front in de strijd tegen racisme.”

De Bruyne neemt als laatste van de spelers het woord. “Laten we samenwerken voor een betere en gelijkwaardigere toekomst”, aldus de Rode Duivel. Guardiola sluit het filmpje af met een krachtige “Black Lives Matter”.

Football returns today, let’s work together for a better and more equal future. pic.twitter.com/RW6J0387Uc — Manchester City (@ManCity) June 17, 2020

Na de dood van Afro-Amerikaan George Floyd, die op 25 mei in de Verenigde Staten om het leven kwam na bruut politiegeweld, braken in de hele VS, en nadien wereldwijd, protesten uit om racisme en politiegeweld aan te klagen. Ook veel sporters en sportteams spreken nadien hun steun uit voor de Black Lives Matter-beweging.