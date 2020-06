Gezocht: de eigenaar van het fortuin aan goud dat achtergelaten werd op een trein in Zwitserland

Wie liet voor bijna 170.000 euro aan goudstaven achter op een Zwitserse trein? Dat proberen de Zwitserse autoriteiten te achterhalen met een opsporingsbericht. De mysterieuze passagier heeft nu vijf jaar de tijd om zich te melden en te bewijzen dat hij de rechtmatige eigenaar van het goud is.

De goudstaven werden in oktober van vorig jaar achtergelaten op een trein die van Sankt Gallen naar Luzern was gereden. Het goud - 3,5 kilo in totaal - werd in beslag genomen door de lokale autoriteiten, die meteen op zoek gingen naar de rechtmatige eigenaar, maar voorlopig is die zoektocht zonder resultaat. Daarom dat er nu een opsporingsbericht werd verspreid.

De rechtmatige eigenaar heeft vijf jaar de tijd om naar voren te komen en om te bewijzen dat het goud van hem is.

Opmerkelijk genoeg was er drie jaar geleden al een gelijkaardig voorval. Toen werden in Genève tal van verknipte biljetten van 500 euro gevonden die verstopt waren in de leidingen van de toiletten van drie restaurants en een bank. Alle biljetten samen hadden een waarde van vele tienduizenden euro’s. Volgens de Zwitserse autoriteiten kwam het geld toen van een kluis uit een bank in Genève die toebehoorde aan een Spaanse vrouw. De advocaat van de Spaanse vrouw ging zich dan melden bij de politie, maar niet om het geld op te eisen, maar om geld aan te bieden om te betalen voor het loodgieterwerk dat nodig was in de bank en de restaurants na het weghalen van het geld.