Wolkbreuk zet straten onder water in Torhout: meer regen in half uur dan in voorbije twee maanden samen

Torhout - Door een wolkbreuk zijn meerdere straten onder water komen te staan in het West-Vlaamse Torhout. In een half uur tijd viel er meer neerslag dan in de voorbije twee maanden samen. Ook in de rest van het land worden steeds meer felle regen- en onweersbuien waargenomen. Het KMI heeft voor heel het land code oranje afgekondigd.

Een fiks onweer heeft wateroverlast veroorzaakt in het West-Vlaamse Torhout. Om 12.30 uur gingen de hemelsluizen open en zorgde een wolkbreuk voor heel wat water op korte tijd. In een half uur tijd viel er 30 liter neerslag en meer. Dat is meer dan er de voorbije twee maanden viel in Torhout.

De brandweer kreeg al meerdere oproepen voor wateroverlast binnen en gaat overal ter plaatse. Meerdere straten in het centrum zoals de Bassinstraat en de Lichterveldestraat staan blank. Ook de twee tunnels onder de spoorwegbruggen in de Tinnenbrugstraat en de Papebrugstraat staan helemaal vol water. Het water staat er in het midden 80 centimeter hoog. Zowat alle autobestuurders maken rechtsomkeert bij het zien van de watermassa, maar enkelen wagen het er toch op.

Vooral westen en centrum getroffen

Ook elders in het land valt de regen met bakken uit de lucht. Voor in het westen en het centrum is dat het geval, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg.

In heel het land geldt sinds woensdagmiddag 12 uur code oranje voor onweer. “Woensdagnamiddag en woensdagavond vallen er verspreid in het land intense regen- en onweersbuien. Er kan lokaal zeer veel neerslag (meer 40 liter per vierkante meter in 6 uur) vallen op korte tijd, met wateroverlast tot gevolg. Ook hagel en rukwinden zijn niet uitgesloten”, zo staat te lezen op de website van het KMI. “Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.”