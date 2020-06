Zwartwerkers op heterdaad betrapt: politie neemt 1 ton kippenvlees beslag

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft twee mannen betrapt die in het zwart kippenvlees vervoerden. Bij de beenhouwer waarvoor ze dat illegaal deden, werd 1 ton vlees in beslag genomen. Dat meldt de politie woensdag.

Het waren de wijkagenten die dinsdagvoormiddag twee mannen kippenvlees zagen uitladen ter hoogte van een beenhouwer in de Sint-Gummarusstraat in Antwerpen. Zij legden de politie leverbonnen voor die niet in orde waren, waarna een van de twee te voet vluchtte. Omdat hij zijn identiteitsdocumenten in het voertuig vergeten was, kon hij net als de andere man geïdentificeerd worden als iemand die in het zwart aan het werk was.

“Verder onderzoek leidde het wijkteam naar een onvergunde en illegale ruimte met koelcel waar vlees versneden en verwerkt werd”, klinkt het bij de Antwerpse politie. “In samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid werd in totaal 1 ton kippenvlees in beslag genomen. Ook het voertuig waarin de kip werd vervoerd, werd in beslag genomen. De zaakvoerder van het bedrijf zal zich moeten verantwoorden voor alle vastgestelde inbreuken.”