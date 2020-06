Leuven -

Het is zo ver: zo’n 50 jaar na de bouw van het Sint-Pietersziekenhuis in Leuven heeft een immense kraan woensdag de eerste happen uit de gebouwen genomen. De komende maanden gaan de zogenaamde ‘gele en grijze olifant’ tegen de grond en er is geen Leuvenaar die dat jammer vindt.