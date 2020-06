Britse minister prijst ‘Daniel’ Rashford... “Zat met acteur Daniel Radcliffe in mijn hoofd”

De Britse gezondheidsminister Matt Hancock heeft zijn excuses aangeboden aan voetballer Marcus Rashford omdat hij hem eerder op de dag verkeerdelijk “Daniel” had genoemd. Hancock deed dat toen hij de aanvaller van Manchester United prees om zijn inzet voor kinderen uit arme gezinnen tijdens de coronacrisis.

Foto: EPA-EFE

Hancock (foto) zei dat “Daniel” Rashford iemand is waar het land trots op mag zijn.

“Heel vervelend dat ik zijn voornaam verkeerd had”, verklaarde hij enkele uren later. “Gisterenavond had ik mijn zoontje voorgelezen uit een boek van Harry Potter. Daarbij ging het vooral om het personage van Daniel Radcliffe. Kennelijk zat dat vanochtend om 7 uur nog in mijn hoofd. Een andere reden voor deze vergissing kan ik niet bedenken.”

“Ik ben wel voor ergere dingen uitgemaakt”

Rashford had eerder al aangegeven het de minister niet zo zwaar aan te rekenen. “Ik ben in de afgelopen dagen wel voor ergere dingen uitgemaakt dan Daniel”, zei de zwarte international van Engeland.

Rashford had eerder deze week via een open brief de politiek opgeroepen het initiatief waarbij etensbonnen beschikbaar gesteld worden voor de kinderen van arme gezinnen te verlengen. Premier Boris Johnson gaf al snel gehoor aan de oproep.