Speurders hebben “concrete bewijzen” dat Maddie McCann niet meer leeft

De speurders hebben concrete bewijzen dat Maddie McCann niet langer leeft. Dat meldt een woordvoerder van het parket in het Duitse Brunswick woensdag aan persbureau AFP. Hoofdverdachte Christian Brückner houdt intussen vol dat hij daar iets mee te maken heeft.

“We beschikken over bewijzen en concrete feiten, het gaat niet over eenvoudige aanwijzingen”, aldus de woordvoerder. Het zou niet gaan over het lichaam van het meisje, dat 3 jaar oud was toen ze verdween. “Op dit moment kan ik niet zeggen over welke informatie we precies beschikken en wat dan precies aantoont dat onze verdachte Madeleine gedood heeft”, klinkt het nog.

Het parket voegde er ook aan toe dat er wel degelijk een brief verstuurd is naar de ouders van Maddie met daarin de melding dat hun vermiste dochter niet meer in leven is. Die hadden dinsdag gezegd geen brief ontvangen te hebben, maar het parket houdt dat toch vol.

Brückner spreekt (even)

De Duitse hoofdverdachte voor de moord op Maddie McCann, Christian Brückner, weigerde de voorbije weken om iets te zeggen over de zaak. Daar is intussen verandering in gekomen. Woensdag heeft hij toch gezegd dat hij “niets met de zaak te maken heeft”. Meer uitleg gaf hij niet.

De Britse peuter Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 in het Portugese Praia da Luz. Sinds Brückner in het vizier van het gerecht is gekomen, lijken ook veel andere puzzelstukken in elkaar te vallen. En worden in tal van andere landen, van België tot Ierland, zaken heropend die na jaren of decennia van frustratie en doodgelopen sporen nu misschien tóch opgelost geraken.