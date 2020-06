Wolkbreuk zet snookerzaal blank: “Het leek wel een rivier”

Lochristi - In de snookerzaal Pomerans in Lochristi heeft woensdagmiddag het stormweer hard toegeslagen. De riolering kon het vele regenwater niet slikken, honderden liters water stroomden de zaak binnen. De hele zaak staat blank.

De hemelsluizen openden rond 13 uur boven Lochristi. Even later weerklonk een noodkreet op Facebook van clubvoorzitster Kristel Remue van De Pomerans in Dorp-Oost: “heeft iemand zandzakjes?” De riolering kon het vele regenwater niet meer slikken. Doordat de snookerhal iets lager ligt dan de Antwerpsesteenweg, stroomde de honderden liters water richting hen. “Het spoot langs alle kanten binnen”, zegt Kristel. “Langs de afvoer van de vaatwasmachine en via de afvoerputjes in de toiletten. Het leek alsof er een riviertje stroomde uit onze toiletten.” De schade is immens, het is nog niet zeker dat de snookertafels gered kunnen worden. “We hebben recent nog renovaties uitgevoerd. De klap is enorm.”

