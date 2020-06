Beroemdste straatkat ter wereld is niet meer: Bob was inspiratie voor boeken en film

De beroemdste straatkat ter wereld is niet meer. Bob was de inspiratie voor wereldwijd succesvolle boeken en een film, en is nu overleden op 14-jarige leeftijd.

Bob was er niet goed aan toe toen hij in 2007 James Bowen ontmoette. De Londenaar sukkelde op dat moment met een drugsverslaving, maar ontfermde zich toch over de verwaarloosde en gewonde straatkat. Het werd het begin van een wonderbaarlijk verhaal.

Want Bob en Bowen, die werden de beste vrienden. Samen geraakten ze uit het dal. Bowen deed de kat een sjaal aan en nam hem mee toen hij als straatmuzikant speelde. Het boek dat hij schreef over zijn ervaringen, A street cat named Bob, werd een wereldwijde hit. In 2016 werd het verfilmd, met Bob en zes dubbelgangers als hoofdpersonages.

“Bob heeft mijn leven gered”, zegt Bowen in een mededeling op Facebook. “Zo simpel is het. Hij heeft me zoveel meer gegeven dan gezelschap. Met hem aan mijn zijde heb ik richting en een doel gevonden, dingen die ik altijd gemist heb. Het is een mirakel hoeveel succes we samen gehad hebben. Hij heeft duizenden mensen ontmoet en heeft miljoenen levens beïnvloed. Er is nog nooit een kat zoals hij geweest. Het voelt alsof het licht in mijn leven uit is. Ik zal hem nooit vergeten.”

Foto: AP