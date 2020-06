Zweedse gemeente slaat alarm over “ongecontroleerde uitbraak” van coronavirus

In Gällivare in het noorden van Zweden hebben de lokale autoriteiten de bibliotheek, zwembaden en andere openbare voorzieningen tijdelijk gesloten wegens een “ongecontroleerde uitbraak” van het coronavirus. Het busverkeer van en naar de gemeente is ook ingeperkt.

De gezondheidsdiensten van Gällivare, een gemeente in Zweeds Lapland met circa 18.000 inwoners, zagen de voorbije week een sterk toenemend aantal mensen van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn met het coronavirus. Eind mei was het aantal nieuwe gevallen tot bijna nul herleid in de gemeente, maar de laatste dagen ging de besmettingscurve snel omhoog.

De gemeente heeft maatregelen genomen om de verspreiding in te perken en roept de bevolking op om de afstandsregels te respecteren. Een busmaatschappij in de regio heeft aangekondigd dat bussen niet meer zullen stoppen in Gällivare. Het lokale mijnbouwbedrijf LKAB heeft dan weer een deel van zijn activiteiten stilgelegd en mensen naar huis gestuurd, zo meldt de Zweedse omroep SVT.

In heel Zweden, dat 10,3 miljoen inwoners telt, zijn inmiddels al meer dan 5.000 mensen overleden aan het coronavirus, zo blijkt uit een laatste telling van de gezondheidsautoriteiten. De Zweedse regering nam minder verregaande maatregelen dan andere Europese landen in de strijd tegen het virus.