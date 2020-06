Franse geestelijken misbruikten minstens 3.000 minderjarigen sinds 1950

Sinds 1950 zijn in Frankrijk minstens 3.000 minderjarigen het slachtoffer geworden van seksueel misbruik door vertegenwoordigers uit de Katholieke Kerk. Tot dat (voorlopig) besluit kwam een onafhankelijke commissie die zich over het onderwerp buigt.

Het aantal daders kan “niet minder dan 1.500” zijn, zo voegde commissiewoordvoerder Jean-Marc Sauvé eraan toe. “Het is de eerste keer dat dergelijke schatting voor Frankrijk wordt gemaakt. Ik ben er stellig van overtuigd dat er nog veel meer slachtoffers zijn.”

De commissie werd in 2018 door de kerkinstanties opgericht na het losbarsten van een aantal schandalen en putte voor het onderzoek uit de archieven van de bisdommen en religieuze congregaties. Tegelijk werd een telefonisch platform opgericht waar slachtoffers terecht konden om te getuigen. In totaal kwamen daar 5.300 oproepen binnen. Sommige mensen namen volgens Sauvé meermaals contact op. De dienst is nog tot 31 oktober bereikbaar, terwijl ook het schriftelijk onderzoek verdergaat.

In het najaar van 2021 moet de commissie een eindverslag met aanbevelingen voorstellen.