Ligfietser gegrepen door auto: 60-jarige man ter plaatse overleden

Ieper / Heuvelland - Een 60-jarige man is woensdagnamiddag om het leven gekomen bij een zware aanrijding in Ieper. Hij werd met zijn ligfiets gegrepen door een auto.

Het ongeval gebeurde woensdagnamiddag rond 15.15 uur in de Ruuschaartstraat in Ieper. Wellicht ter hoogte van het kruispunt met de Pannenhuis- en Kriekstraat werd een fietser na een verkeerde inschattin gegrepen door een auto. De 60-jarige man uit Heuvelland, een ligfietser, overleed ter plaatse. Hij was op dat moment op pad met een mountainbiker, maar die raakte niet betrokken bij het ongeval.

Brandweer Westhoek plaatste een tent om het lichaam af te schermen en regelt het verkeer, dat uit de Pannenhuis- en Kriekstraat komt. Het parket stelt een verkeersdeskundige aan om de plaats van het ongeval te onderzoeken. Het kruispunt wordt vaak overgestoken door fietsers, die richting Heuvelland of het Ieperse Tortelbos rijden.