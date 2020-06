Ook toptalent Marco Kana tekent tot 2023 bij Anderlecht: “Hij is een typische voetballer voor onze club”

Het jeugdbeleid van Anderlecht gaat door. Na Killian Sardella heeft ook Marco Kana (17) zijn contract bij paars-wit verlengd. De jonge verdediger/controlerende middenvelder voetbalt al sinds de U9 bij RSCA en brak vorig seizoen helemaal door aan de zijde van Kompany. Kana- die een echte Brusselaar is - had een overeenkomst tot 2022 en verlengde dat nu met één jaar tot 2023. Langer kon niet, want als minderjarige is het wettelijk niet toegelaten om voor meerdere seizoenen bij te tekenen. Dat kan pas als hij 18 is.

De tiener die uiteraard buitenlandse interesse genoot is in de wolken. “Anderlecht is mijn huis. Dit is een logische stap in de ontwikkeling van mijn carrière en ik nam deze beslissing in nauw overleg met mijn ouders. Ik voetbalde hier in alle jeugdreeksen en deed dat aan de zijde van Jeremy Doku, Yari Verschaeren en Killian Sardella. Ik doe er alles aan om het vertrouwen van de staf, de club en de fans te verdienen.”

Steekje aan Lavia

Anderlecht zelf deelde een steekje uit naar Romeo Lavia (16), een ander groot talent dat niet wil bijtekenen en naar Manchester City kan. “We zijn blij dat Marco en zijn ouders voldoende nuchter zijn om geen stappen over te slaan in zijn ontwikkeling”, aldus sportmanager Peter Verbeke. “Marco is een typische voetballer voor Anderlecht. Hij is leergierig, bescheiden en kan uitgroeien tot een nieuwe leidersfiguur. Kana heeft veel progressiemarge en we zullen hem bijstaan om een absolute topspeler te worden.”

Kana zijn broertje Cresus voetbalt overigens ook voor Anderlecht bij de U9 en is ook talentrijk. Marco zelf behaalt eind deze maand zijn diploma middelbaar onderwijs maar wil verder studeren in het hoger onderwijs.